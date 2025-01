Sbircialanotizia.it - Cecilia Sala, oggi ambasciatrice parla con Iran. Governo chiede rilascio immediato

Ribadito l'impegno dell'esecutivo, Meloni vede la mamma della giornalista. L'arresto intanto si intreccia con il caso Abedini, l'ingegnereiano catturato a Milano su richiesta Usa Un vertice per studiare le prossime mosse e ribadire l'impegno per l'immediata liberazione di, poi l'incontro della premier con la madre della giornalista arrestata ine in .