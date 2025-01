Vanityfair.it - Cecilia Sala, il regista iraniano Ashkan Khatibi: «Vorrei dirle di essere forte, noi tutti saremo la sua voce fino al giorno della sua libertà»

Leggi su Vanityfair.it

L'attoreè scappato dal suo Paese dopo diversi interrogatori e per mettersi in salvo. In Italia ha portato a teatro uno spettacolo sulla violenza del regime