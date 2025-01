Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, il legale di Abedini: “È commosso, ha chiesto di scrivere su un foglio il suo nome e pregherà anche per lei”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

MohammadNajafabadi, il 38enne iraniano arrestato a Malpensa il 16 dicembre scorso su richiesta degli Stati Uniti, hadisu unildella giornalista italiana, detenuta in Iran, perché “è molto” e “su lei, oltre che su sé,molto in questi giorni”. Lo ha detto ai cronisti l’avvocato Alfredo De Francesco all’uscita dal carcere milanese di Opera al termine di un colloquio con il suo assistito. “Valuteremo le motivazioni che verranno eventualmente date e su questa base, in tutta serenità, valuteremo altre chance” per ottenere gli arresti domiciliari, ha aggiunto il, annunciando che la Corte d’Appello ha fissato l’udienza per il prossimo 15 gennaio. “Verrà rispettata ogni decisione,se non condivisa”, ha concluso De Francesco.