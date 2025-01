Sbircialanotizia.it - Cecilia Sala, Giovani iraniani in Italia: ”Rilascio immediato, no a ricatti e scambi con terroristi”

Per l'atttivista Karimi la giornalistana è ''in ostaggio'' e chiede che venga adottata ''una politica ferma nei confronti della dittatura religiosa e politica in Iran'' La giornalista''è stata presa in ostaggio'' e deve essere ''liberata immediatamente, senza alcun tipo di ricatto o dio con il terrorista iraniano arrestato a Milano'', .