Cecilia Sala ambasciatrice italiana in Iran ricevuta da ministero Esteri

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'a Teheran, Paola Amadei, è stataquesta mattina aldegliiano per il caso di, la giornalista detenuta dal 19 dicembre scorso. A quanto si apprende, Amadei – che ha incontrato il direttore per l'Europa del– ha rinnovato la richiesta di rilascio immediato per .