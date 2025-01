Today.it - Cecilia Rodriguez, le immagini dentro l'ospedale con il padre. Poi le parole per i medici

Un giorno di giubilo in casa: Gustavo dopo un mese nel reparto grandi ustionati dell'Niguarda di Milano è stato dimesso. Il 66enne era rimasto ferito, con ustioni di secondo grado su braccia e viso, in un incendio divampato in capannone a Gallarate.Dal 6 dicembre era.