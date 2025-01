Udinetoday.it - CDA Talmassons, sarà il 2025 l’anno della prima vittoria in A1 a Latisana?

Leggi su Udinetoday.it

Dopo la sfida in trasferta contro Conegliano il 26 dicembre, la CDA VolleyFVG si prepara a tornare in campo domenica 5 gennaio. Le Pink Panthers ospiteranno al Palasport dila Volley Bergamo per la terza giornata del girone di ritornoSerie A1 femminile. Fischio.