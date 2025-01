Ildifforme.it - Catania, dimentica sua figlia di 4 anni in una stazione di servizio: denunciata mamma 28enne

Leggi su Ildifforme.it

La donna si è allontanata in auto senza rendersi conto dell'assenza di sua, che ha iniziato a vagare terrorizzata per la. La minore è stata soccorsa da una volante, che ha poi proceduto a denunciare la, tornata dopo un'ora in cerca della piccola, per abbandono di minoreL'articolosuadi 4in unadiproviene da Il Difforme.