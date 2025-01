Palermotoday.it - Castelbuono, donna esce di casa e viene trovata morta dopo ore: disposta l'autopsia

Leggi su Palermotoday.it

Unadi 77 anni, Vincenza Genchi, è statanella zona del ponte dello Scondito, a. L'anziana era uscita stamattina diper una passeggiata e non ha fatto più ritorno. Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale per accertare le cause del decesso. La procura.