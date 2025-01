Caso Sala Schlein | Deve esser chiaro che chi sta calpestando la sua dignità sta calpestando la dignità dell’Italia

Leggi su Open.online

Oggi su La Stampa la segretaria dem Ellysi è soffermata a lungo sulla detenzione di Ceciliain Iran. Con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbero sentirsi nelle prossime ore (ha già parlato con il ministro Tajani) per un confronto sulla vicenda, visto che «la priorità di tutti adesso è ottenere la sua liberazione e farla rientrare in Italia». «Le notizie sulle sue condizioni sono preoccupanti – ha detto– il governo si adoperi per far rispettare i suoi diritti fondamentali. Quello che è successo non è accettabile, a maggior ragione senza avere chiarezza sui motivi dell’arresto.che chi calpesta ladi Ceciliastala». La segretaria del PD ha sottolineato di aver chiesto «die coinvolti e informati sulle iniziative assunte dal governo per la sua liberazione.