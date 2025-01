Lidentita.it - Caso Sala, l’Italia nella strettoia con gli Usa: Nordio può ordinare di liberare Abedini

Leggi su Lidentita.it

Una manciata di parole da Palazzo Chigi, al termine del vertice di ieri durato un’ora sul: “All’esito dell’incontro, il governo conferma l’impegno presso le autorità iraniane per l’immediata liberazione di Cecilia, e, in attesa di essa, per un trattamento rispettoso della dignità umana. Per quanto riguarda Mohammad, che è al momento .con gli Usa:puòdiL'Identità.