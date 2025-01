Quotidiano.net - Caso pornostar, la sentenza per Trump fissata al 10 gennaio

Un giudice di New York ha fissato per il 10laper Donaldnel, dieci giorni prima del suo insediamento. Lo scrive il New York Times. Il giudice del processo, dove Donaldè stato riconosciuto colpevole da una giuria, ha scritto che unadi "liberazione incondizionata" - ovvero nessuna custodia cautelare, multa pecuniaria o libertà vigilata - sarebbe "la soluzione più praticabile".