Caprile-Scuffet operazione in dirittura d’arrivo

Eliaal Cagliari, Simoneal Napoli. I due club da diversi giorni ormai stanno lavorando a uno scambio di prestiti dei portieri: l’ex Bari ed Empoli in azzurro è il vice-Meret e cerca maggiore spazio, mentre il classe ’96 si sta alternando con Sherri e, sebbene sia in crescita nelle ultime partite, il dualismo non gli sta facendo tanto. L’è da considerarsi in chiusura. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, lunedì dovrebbe essere il giorno giusto per definire l’affare:si trasferirà in prestito, così come, ma la società rossoblù avrà anche la possibilità di riscattare l’estremo difensore classe 2000. Il diritto di riscatto sarà fissato intorno agli 8 milioni di euro.Non solo, l’affare PellegriniIl Napoli è alla ricerca anche di una mezzala.