Ilgiorno.it - Capodanno a Milano, ecco autori e protagonisti dei video virali su TikTok da piazza Duomo

– In tre sono arrivati dalla provincia di Biella: sono due minorenni egiziani di 16 e 17 anni e un diciannovenne egiziano. Un ventenne egiziano, con precedenti per reati contro il patrimonio, è residente in provincia di Como, mentre un diciottenne è nato e vive a Brescia insieme ai genitori nordafricani; e poi ci sono un trentatreenne guineano domiciliato a Varese e un ventenne tunisino residente in provincia di Parma.i profili di alcuni dei ragazzi identificati dagli agenti della Squadra mobile e dai carabinieri del Nucleo informativo per i fatti avvenuti la notte diin. In realtà, non è accaduto granché, specie se prendiamo come esempio gli anni scorsi, ma un paio didiventatinelle prime ore del 2025 hanno scatenato le reazioni indignate di diversi esponenti del centrodestra di governo e spinto il Viminale a sollecitare la caccia ai presunti responsabili.