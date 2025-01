Fanpage.it - Cane abbaia e salva la famiglia da un incendio a Casale Monferrato: ecco come ha fatto

Leggi su Fanpage.it

Unhato fino a quando non è riuscito a svegliare la suando dall'scoppiato in casa in piena notte. Il, un Pastore Tedesco, è riuscito a percepire il pericolo prima degli altri occupanti della casa grazie ai suoi sensi. È successo nella notte tra 2 e 3 gennaio a, in Provincia di Alessandria.