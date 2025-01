Thesocialpost.it - California, aereo si schianta su edificio commerciale: 11 feriti

A Fullerton, nella contea di Orange, un piccolosi èto contro il tetto di un, causando 11. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 ora locale, in questa città di circa 140.000 abitanti, situata a 40 chilometri a sud-est di Los Angeles.Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia e vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio scatenato dall’impatto ed evacuato le attività commerciali circostanti per motivi di sicurezza. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia di Fullerton, non è ancora chiaro il tipo dicoinvolto né se isi trovassero a bordo del velivolo o all’interno dell’al momento dell’impatto.Le autorità hanno isolato l’area per permettere ulteriori verifiche e accertamenti sulle cause dell’incidente e sulla stabilità della struttura colpita.