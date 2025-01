Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Due grossi problemi per Chukwuemeka”

Arrivano direttamente dall'Inghilterra le ultime notizie relative al possibile tentativo da parte deldi ingaggiare Carneygià in questa sessione didi gennaio. Come noto, infatti, il club rossonero starebbe seguendo da tempo il mediano, al momento in forza al Chelsea. Già l'ultima estate sarebbe stata buona per vederlo al Diavolo, anche se alla fine la dirigenza decise di virare decisa su Youssouf Fofana. Ora, però, sembra che il ragazzo sia tornato ad essere un obiettivo, anche perché contestualmente lui ai Blues sta trovando davvero pochissimo spazio. La sua intenzione sarebbe quella di andarsene per giocare di più e anche il suo club la pensa allo stesso modo. Secondo quanto riferito da 'TeamTALK', in particolare, ilavrebbe già preso contatti con il Chelsea per cercare di trovare un accordo per gennaio.