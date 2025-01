Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato: ManUtd. No di Rashford a offerte saudite, ipotesi Napoli

Secondo il The Sun l'attaccante potrebbe trasferirsi in azzurro in una trattativa che coinvolgerebbe Osimhen LONDRA (INGHILTERRA) - Marcusvuole rimanere ai massimi livelli del calcio europeo. Ecco perchè, secondo il Daily Mail, ha detto no a trearrivate dall'Arabia Saudita con un