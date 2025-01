Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato: Arsenal. Arteta "Rinforzi? Per ora pensiamo a chi è qui"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il tecnico non esclude però possibili operazioni in entrata LONDRA (INGHILTERRA) - "a gennaio? Non so. Il focus è sui giocatori che abbiamo. Se poi c'è qualcuno sul mercato che possiamo permetterci e che crediamo possa avere un reale impatto sulla squadra, saremo sempre aperti alla possibil