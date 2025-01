Lanazione.it - Calci, ”Pacchetto Scuola”: garantito il massimo contributo a tutte e 75 le famiglie

, 3 gennaio 2025 - Anche per l’anno educativo 2024/2025 il Comune digarantirà ilerogabile – 300 euro pro-capite – deleconomico denominato “”. Si tratta di una misura sociale molto attesa: ogni anno sono diverse decine leche ne fanno richiesta, rientrando nei limiti Isee previsti dal bando. Il “” sostiene il diritto allo studio, in quanto assicura un aiuto economico allemeno abbienti che hanno figli in età scolare, a parziale rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, per l’acquisto del materiale didattico e per i servizi scolastici (mensa ebus). Anche nel 2024 sono davvero tante, ben 75, lecalcesane ad averne diritto. La Regione Toscana invierà al Comune dicirca 10mila euro, con i quali è possibile garantire quasi il 50 per cento del fabbisogno economico 2024/25.