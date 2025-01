Caccia al post Kvara Conte vuole Chiesa

Leggi su Dailynews24.it

Khvichatskhelia viaggia verso una possibile cessione. Il talento georgiano potrebbe finire per essere ceduto già in estate nel caso in cui arrivi un’offerta adeguata al club azzurro È un Napoli che sta ragionando le proprie prossime mosse. Tra queste c’è la possibile cessione di Khvichatskhelia, che potrebbe finire per andar via dal club .L'articoloal