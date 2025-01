Quotidiano.net - Borse asiatiche chiudono miste, focus su crescita cinese e dati USA

Le, orfane di Tokyo,la seduta in ordine sparso, con gli investitori che guardano all'andamento dellaeconomica. L'attenzione si concentra suidella manifattura degli Stati Uniti, mentre si attendono le mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,42%) e Seul (+1,8%). In flessione Shanghai (-1,5%), Shenzhen (-2,6%) e Mumbai (-0,62%). In Europa, dove i future sono negativi, i principali listini si avviano verso una seduta in moderato calo. Sul fronte macroeconomico in arrivo la disoccupazione di Spagna e Germania e il credito al consumo del Regno Unito. Dagli Stati Uniti previsto l'indice Ism manifatturiero.