Borsa | l' Europa apre fiacca in attesa dei dati Usa

Le Borse europee avviano la seduta sulla parità in vista deisulla manifattura negli Stati Uniti. Sui mercati prevale il clima di incertezza tra i dazi annunciati da Donald Trump e le indicazioni sulla debolezza della crescita cinese. In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato con gli investitori che cercano indizi sulle prossime mosse delle banche centrali. In apertura Francoforte (+0,02%), Londra (-0,02%) e Parigi (-0,08%).