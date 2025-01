Lapresse.it - Bolzano, maestro di sci sconosciuto al Fisco: per lo Stato era indigente

Per loeradal 2017, tanto da accedere al reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, nonostante fosse regolarmente iscritto all’albo provinciale per esercitare l’attività didi sci. Completamenteal, lo hanno individuato i militari della Guardia di finanza di Bressanone, in provincia di, proprio grazie a una delle autocertificazioni fornite dall’uomo per accedere agli strumenti di welfare. Nella quale attestava “l’assenza di fonti di sostentamento”.In 4 anni ha percepito circa 14mila euro come “aiuto” dallo. Le indagini delle fiamme gialle hanno ricostruito il reale giro d’affari dell’uomo che lavora comedi sci nei principali comprensori del Val Gardena: circa 50mila euro per le lezioni e altri 20mila euro per diverse attività di marketing svolte nello stesso periodo.