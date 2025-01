Bolletta gas per vulnerabili +25%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.15 A dicembre il prezzo del gas per clienti del servizio di tutela dellatà, regolato da Arera, è salito del 2,5% rispetto a novembre per l'aumento dei prezzi all'ingrosso che incide sulla spesa per la materia prima. Lo ha comunicato l'Autorità spiegando che le quotazioni all'ingrosso di dicembre sono risultate in aumento rispetto al mese precedente. Il prezzo della sola materia prima gas per i clienti "" è pari a 47,59 euro a megawattora.