Bocce. La terna del Montesanto vince a Fontespina

L’ultimo fine settimana del 2024 boccistico nelle Marche è stato dedicato, come oramai da tradizione, alle gare di beneficenza. Tutto il ricavato delle quote di iscrizione, dei biglietti della lotteria venduti nei bocciodromi, più altre donazioni sono state devolute ad associazioni benefiche del territorio in tutte le prodella regione per un totale che supera di poco gli ottomila euro. Le gare organizzate a questo scopo sono state tre: a Fossombrone c’è stata una competizione a coppie miste uomo/donna; poi ancora a Fossombrone per la zona Marche Nord, e una alla Bocciofiladi Civitanova, per la zona Marche Sud, dove ci sono state due competizioni riservate alla. In quest’ultima gara adi, diretta da Luigi Emiliani, si sono presentate ai nastri di partenza 32 formazioni, alla fine c’è stato il successo di Maurizio Ascani-Aabid Anoir Malizia-Andrea Affricani () che in finale hanno avuto la meglio 12-2 su Luca Capponi-Marco Principi-Nicola Principi (Tolentino).