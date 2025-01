Bidenno vendita Us Steel ai giapponesi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.55 Il presidente Biden ha annunciato il blocco delladi Us,per motivi di sicurezza, alla giapponese Nippon. Il titolo perde il 5.25%. In una nota Biden spiega che "una forte industria siderurgica e gestione nazionale rappresenta una priorità essenziale per la sicurezza nazionale ed è fondamentale per catene di approvvigionamento resilienti". Biden, come il presidente eletto Trump, aveva più volte espresso contrarietà a questo matrimonio da 15mld di dollari.