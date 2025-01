Ilgiorno.it - Bergamo, la mobilitazione non è servita: abbattuti gli alberi di via XXIV Maggio per lasciare spazio a nuove case

, 3 gennaio 2024 – Le proteste di residenti e ambientalisti dei mesi scorsi e gli appelli, fra i quali anche quello del celebre cartoonist bergamasco Bruno Bozzetto, non sono serviti. I piani non sono cambiati. Le ruspe sono entrate in azione in viaper l'abbattimento dei primi (di 30 in tutto)del comparto degli ex Ospedali Riuniti destinato aabitazioni. L'area, quella vicina alla Social Domus, è privata e qui Ferretticasa spa realizzerà residenze e parcheggi. Proprio per far posto ad un parking interrato da 80 posti, che sarà in parte riservato ad uso pubblico, è stato necessario sacrificare parte del verde. Il Comune, rispondendo alle proteste dei cittadini, aveva già spiegato che "il progetto è noto da tempo, fa infatti parte dell'Accordo di programma del 2016 per il piano del vecchio ospedale, diventato nel frattempo sede dell'Accademia della Guardia di Finanza”.