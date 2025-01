Ilfoglio.it - Benvenuti in Itaglia, terra di cultura

Io non mi stupirei degli imbarazzanti errori di ortografia sui cartelli stradali con le indicazioni per Agrigento, capitale italiana dellaper il 2025: non perché sia Agrigento, ma per quel che è la. In Italia se ne parla infatti come di un concetto totalmente astratto e indefinitamente malleabile, che può essere adattato a qualsiasi espressione dell’animo umano, dai graffiti rupestri alla cucina tradizionale, dai B-movie agli immancabili bambini che si straziano l’ugola cantando a mo’ di adulti, dalla splendida cornice di un sito archeologico utilizzato come sfondo di ritrovi della pro loco all’agopuntura o alla pranoterapia: purché tutto sia approssimativo e privo del presupposto che laimplichi conoscenza. In Italia, infatti, laè un elemento decorativo, che sta bene su qualsiasi cosa e si porta ovunque con nonchalance, di modo tale che nominare una città capitale dellasignifichi tutto e non significhi nulla: vuol dire rivestirla di un manto nobiliare trasparente e forse inesistente, come nella Spagna seicentesca tutti erano cavalieri e nessuno contava alcunché.