Benevento, omaggio floreale del Sindaco ai primi nati del 2025

3 gennaio – Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato un omaggio floreale ai genitori dei 4 bimbi nati negli ospedali della Città, 3 all'ospedale Fatebenefratelli e 1 all'ospedale San Pio. "Un dono simbolico per festeggiare il nuovo anno che inizia all'insegna della vita. In una fase ostica sotto il profilo demografico, il segno di questi bimbi nati nelle prime ore del 2025 è una traccia di primavera in pieno inverno climatico. A loro e alle loro famiglie buona vita", spiega il Sindaco Mastella.