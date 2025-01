Milleunadonna.it - Beatrice Venezi subissata di insulti: le frasi irripetibili. Ecco perché invece va difesa

Leggi su Milleunadonna.it

Ogni giorno, aprire i social significa imbattersi in un nuovo “mostro”. E il mostro di Capodanno era, la direttrice - anzi, “direttore” come piace a lei, scelta linguistica che le ha attirato strali di ogni tipo, come fosse un’offesa - d’orchestra lucchese protagonista di “Viva Puccini!&rdqu.