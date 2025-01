Oasport.it - Basket, sconfitta in trasferta per la Virtus Bologna in Eurolega contro il Panathinaikos. Nunn e Yurtseven decisivi

Laescedallain GreciailAtene in. 111-90 il punteggio finale, con i bianconeri che dopo aver lottato punto a punto per 20? hanno ceduto di schianto nei minuti finali di fronte allo strapotere offensivo dei campioni in carica. Quattordicesimo ko stagionale per le V-nere ancora al diciassettesimo posto, che interrompono la striscia di due successi consecutivi casalinghiBarcellona ed ASVEL Villeurbanne.Kendricked Omermettono il sigillo sulla vittoria degli uomini di Ergin Ataman con 27 punti ciascuno, al pari di Juancho Hernangomez che accarezza la doppia doppia con 16 punti e 7 rimbalzi. 12 punti e 7 assist per Lorenzo Brown, con 25 punti di Will Clyburn e 15 di ‘Momo’ Diouf migliori realizzatori della compagine emiliana.