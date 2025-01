Sport.quotidiano.net - Basket B interregionale. Use Computer Gross, aria di riscatto. Domani alle 21 al Pala Sammontana arriva Spezia

Archiviata la pausa per le festività natalizie, l’Useè pronta ad affrontare il suo primo impegno di questo 2025.21 alarriverà infattiper la prima importante sfida che apre di fatto la volata finale di questa prima fase di Serie B. Chiuso il 2024 al quarto posto con 20 punti e un margine di quattro lunghezze sulla settima piazza, ultima a rimanere fuori dai play-off, i bianconeri hanno a disposizione le ultime sei partite per rimanere dentro il lotto delle pretendenti alla promozione. Quello disarà però già un importante banco di prova per i ragazzi di coach Valentino, chiamati a riscattare la sconfitta con cui hanno salutato il 2024 sul campo di Cecina. I liguri hanno infatti 14 punti e sono una di quelle compagini in corsa per un posto nei play-off.