Veneziatoday.it - Auto rischia di finire nel Muson, conducente bloccato all'interno

I vigili del fuoco di Santa Maria di Sala sono intervenuti ieri sera a Stigliano per mettere in sicurezza un'mobile a rischio di rovesciamento. È successo alle 19 di giovedì, quando il veicolo è finito sulla sponda dell'argine del fiume.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp.