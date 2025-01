Quotidiano.net - Attacco russo nella regione di Kiev: un morto e 4 feriti. Turchia: “Vogliamo la pace”

Roma, 3 gennaio 2025 –di, une quattro. C’è un clima di attesa sul fronte ucraino per i possibili sviluppi delle trattative. Dopo le dichiarazioni rilasciate ieri da Zelensky - “Trump può essere decisivo, può aiutarci a fermare Putin” – lasi aspetta una tregua imminente. "un cessate il fuoco immediato e la", ha detto il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan. “L'unico modo per giungere ad unaè costringere la Russia in una situazione di stallo”, sottolinea la premier Giorgia Meloni. Ultime notizie in diretta TOPSHOT - This handout photograph taken and released by the State Emergency Service of Ukraine on January 1, 2025, shows rescuers working at the site of a Russian drone attack on a residential building in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine.