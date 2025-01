Oasport.it - ATP Brisbane 2025, Opelka manda ko Djokovic! Dimitrov avanza, bene Mpetshi Perricard e Lehecka

Sorpresona a. Novaksi da eliminare ai quarti di finale del primo torneo stagionale al cospetto di Reilly: il gigante statunitense torna ad esprimere il suo miglior tennis e, dall’alto dei suoi 16 aces messi a segno e dei soli 13 punti concessi al proprio servizio, scrive un upset che farà parecchio rumore per i prossimi giorni.Per l’americano, tornato in campo dopo una lunghissima assenza, ci sarà una sfida tra bombardieri in semifinale con Giovanni. Il francese di ace ne fa ben diciotto e offre la miseria di zero palle break a Jakub Mensik e si propone anche lui come possibile mina vagante in vista degli Australian Open.Saranno invece Grigore Jiria giocarsi un posto in finale domani. Il bulgaro non ha avuto bisogno di chiudere la partita, poiché l’australiano Jordan Thompson è stato fermato da un problema al piede quando era già sotto di un set.