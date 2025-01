Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 2 Gennaio 2025. La Supercoppa che sale al 26% con +136k (+33 mila per il pre). Affari Tuoi +22k (27%)

Leggi su Davidemaggio.it

Nella serata di ieri,, su Rai1 Qua la zampa 2: Un amico è per sempre ha interessato 2.755.000 spettatori pari al 15.20% di share. Su Canale5 – dalle 20 alle 21:55 – l’incontro diItaliana Inter-Atalanta ha raccolto 5.425.000 spettatori con uno share del 26%.Live raccoglie 1.849.000 spettatori pari al 10%. Su Rai2 – dalle 21:05 alle 0:19 – Bella Festa intrattiene 943.000 spettatori pari al 5.65%. Su Italia1 Mamma ho perso l’aereo incolla davanti al video 2.168.000 spettatori (12%). Su Rai3 il documentario Sulle orme del K2 segna 843.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Zona Biancaizza un a.m. di 895.000 spettatori (5.7%). Su La7 Rebel Pope raggiunge 789.000 spettatori e il 3.7%I dati con lo standard tradizionaleAccess Prime Time+4spettatori per NCIS.