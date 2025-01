Riminitoday.it - Appuntamento "bis" con la Befana: l'adorabile vecchina arriva a Cattolica con scopa, pattini e salvagente

Leggi su Riminitoday.it

Non una, ma due Befane stanno perre nelChristmas Village per chiudere in dolcezza le festività natalizie della Regina. Lapiù amata di Italia raddoppia e, per la gioia di piccoli e grandi, lunedì 6 gennaio afaranno tappa laBagnina e laon Ice.