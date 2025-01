Davidemaggio.it - AppleTV+ gratis questo weekend

Regalo di Natale posticipato per gli appassionati di film e serie tv, oppure calza della Befana anticipata, fa lo stesso: oggi, sabato 4 e domenica 5 gennaio Apple TV+ sarà fruibile gratuitamente in tutto il mondo.Apple TV+ festeggia il nuovo anno offrendo un pass all-access a tutti. Goditi Apple TV+ gratuitamente il primodel 2025 (dal 3 al 5 gennaio), Apple TV+ sarà gratuito su qualsiasi dispositivo in cui Apple TV+ è disponibile. Tutto ciò di cui hai bisogno è un ID Apple per scoprire di cosa si trattal’annuncio fatto lo scorso 30 dicembre. L’obiettivo è attirare l’attenzione di nuovo pubblico, fornendo un assaggio dei loro titoli con la speranza di spingere gli spettatori ad abbonarsi.Apple TV+: quali serie recuperareE di titoli interessanti da recuperare in questi ultimi scampoli di festività ce ne sono non pochi sulla piattaforma.