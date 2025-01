Riminitoday.it - Anziano scomparso da casa ritrovato senza vita sul greto del fiume

Si era allontanato in sella alla sua bicicletta nel pomeriggio di giovedì, tra le 15 e le 16, e quando i suoi famigliari non lo hanno visto tornare hanno dato l'allarme diffondendo anche sui social la foto dell'. Sono così scattate per tutta Verucchio le ricerche dell'85enne Settimio.