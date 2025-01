Anno dei ponti 2025 | 35 milioni di turisti attesi per il weekend dell' Epifania

Quotidiano.net - Anno dei ponti 2025: 3,5 milioni di turisti attesi per il weekend dell'Epifania

Parte con il turbo l'dei, com'è stato definito il. Per il fine settimana lungo, infatti, una indagine condotta in tutta Italia attraverso i propri associati da Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima, prevede 3,5dicon una portata tra i 5 e i 7di pernottamenti tra il 3 e il 6 gennaio per un movimento economico complessivo superiore ai 3 miliardi. Questa indagine non tiene conto degli escursionisti ma solo dei, quanti pernottano cioè in strutture ricettive alberghiere o extra-alberghiere, dai B&B agli agriturismi. A trainare questa buona partenza del turismo nazionale nel nuovole attività legate alla neve e alla montagna; le città e i borghi d'arte con numerose mostre organizzate in giro per il nostro Paese; i centri termali e del benessere.