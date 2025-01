Cesenatoday.it - Ambulanti, Confcommercio: "Per il 2025 la sfida è creare mercati sempre più attrattivi e sostenibili"

Leggi su Cesenatoday.it

Laper il nostro mercato ambulante di Cesena e per la rete deiterritoriali per Fivaè quella di coniugare efficienza, agio età in contesti urbanie rispettosi dell’ambiente. “L’impegno di Fiva nel territorio - afferma il presidente cesenate e.