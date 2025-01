Trentotoday.it - Alza troppo il gomito per Capodanno: il latitante si è fatto beccare così

Leggi su Trentotoday.it

Ubriaco al punto tale da non reggersi in piedi e decisamente fastidioso con i passanti: èche si presentava l’uomo fermato dalla polizia nella nottata di mercoledì 1 gennaio in corso Libertà a Bolzano, dopo che la sua presenza (piuttosto molesta) era stata segnalata da alcuni cittadini.