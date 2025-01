Ilpiacenza.it - Alta Val Tidone, a Caminata il gran finale degli eventi di Natale con Gospel, Befana e premiazioni

Leggi su Ilpiacenza.it

Si concludono come da tradizione nella località diglinatalizi diValche hanno visto protagoniste in queste settimane le piazze di Trevozzo, Nibbiano e Pecorara in un’atmosfera di gioco, magia e convivialità tipica del periodo. Lunedì 6 gennaio lade attesa è per.