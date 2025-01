Alpinista precipita nel Brescianomorto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.35 Unè mortondo per 40 metri su una parete in montagna, a Ponte di Legno, in Valbione, nel Bresciano. L'allarme è stato lanciato dalle persone che erano insieme alla vittima. Per il recupero del corpo sono intervenuti Soccorso alpino e l'elisoccorso decollato da Sondrio. Per fare chiarezza sulla dinamica sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Breno.