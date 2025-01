Palermotoday.it - Almaviva, Cig prorogata fino a luglio in attesa del reimpiego nel servizio telefonico di sanità della Regione

Leggi su Palermotoday.it

La prorogacassa integrazione per tutti i dipendential 31e il supporto al progetto per ildi 130 lavoratori in due centrali operative, Palermo e Catania, alpubblica siciliana. È questo l'esitoconference call di oggi alla quale.