Aleph-tales.it - Allevamenti intensivi e antibiotico resistenza: l’allarme dell’ONU

Leggi su Aleph-tales.it

Laagli antibiotici sta emergendo come una delle più gravi minacce globali alla salute pubblica, e gligiocano un ruolo cruciale in questa crisi. Secondo una recente dichiarazione, basata su nuovi studi dell’Università di Göteborg in Svezia, glistanno diventando focolai di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, rendendo sempre .