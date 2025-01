Lopinionista.it - “Algoretica – Noi e l’intelligenza artificiale” su Tv2000

Dall’11 gennaio ogni sabato alle ore 15:15, sei puntate per parlare di intelligenzatra rischi e implicazioni etiche e sociali“– Noi e”, è il nuovo programma di, in onda dall’11 gennaio 2025 il sabato ore 15.15, che svela le opportunità dello sviluppo delnella vita quotidiana mettendo a fuoco i rischi e le implicazioni etiche e sociali.Sei puntate condotte da Monica Mondo con la partecipazione di fra Paolo Benanti. In studio esperti del settore e due robot.Quali cambiamenti porterà nella vita di tutti noi lo sviluppo del? Quali opportunità può offrire? E quali sono i rischi che dobbiamo imparare a riconoscere e a prevenire? Partendo da queste domande, fra Paolo Benanti, teologo del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, esperto di etica delle tecnologie e membro italiano del Comitato suldelle Nazioni Unite, propone un percorso di riflessione sulle scelte morali, sociali e politiche che possono guidare l’innovazione verso un autentico sviluppo umano che non danneggi le persone e non crei forti disequilibri globali.