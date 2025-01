Chietitoday.it - Al via la stagione di prosa al teatro Marrucino di Chieti: si comincia con "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon

Leggi su Chietitoday.it

Prende il via ladi2025 deldi: sabato 4 gennaio alle ore 21, in replica domenica 5 alle 17.30, andrà in scena lo spettacolo "I" di.La rappresentazione, con la regia di Massimo Popolizio, affida l’interpretazione a due.