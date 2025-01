Quotidiano.net - Al via l’8 gennaio l’iter parlamentare. Previsti contributi per 44 milioni di euro

Leggi su Quotidiano.net

È in calendario alla Camera l’esame del decreto Cultura targato Alessandro Giuli (nella foto) e approvato nell’ultimo Consiglio dei ministri. Mercoledì 8inizia infatti nella VII Commissione della Cameradel decreto entrato in vigore il 28 dicembre. La Commissione è convocata il 7per l’ufficio di presidenza e il giorno successivo sono in calendario alcune votazioni e poi in chiusura l’avvio deldel provvedimento che mette a disposizione 44diper biblioteche, librerie ed editoria. Di questi 10verranno indirizzati al sostegno del giornalismo, ma solo quello cartaceo e non digitale. E 4sono stati messi in un fondo presso il Mic per aiutare i giovani fino a 35 anni ad aprire librerie. Il resto delle risorse, nella sostanza, saranno invece affidate alle biblioteche pubbliche per rifornirsi di libri tramite librerie storiche o di prossimità.